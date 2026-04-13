قال الدكتور عاصم أنور، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، إنه بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة بصفة دورية من مخاطر مخالفة النصائح الصحية لتناول الأسماك المملحة إلا أن الكثيرين من محبي هذه النوعية من الأسماك لديهم ضعف شديد أمام هذه المأكولات، وفى هذه الحالة فلا مانع من تناول الأسماك المملحة مع الحظر الشديد وخاصة لمرضى القلب والضغط المرتفع والكلى والكبد بالإضافة للأطفال والحوامل، وهناك العديد من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند تناول الأسماك المملحة.

شراء الأسماك المملحة

وأضاف خلال مقال علمي، نشره المركز القومي للبحوث، أن مرحلة شراء الأسماك المملحة من أهم المراحل التي يتم التأكد من خلالها على صلاحية الأسماك للاستهلاك دون مشاكل وفيها يتم التفرقة بين الأسماك السليمة والأسماك الفاسدة فالأسماك السليمة متماسكة ومتناسقة وغير متهتكة، ولون لحمها أحمر وردى، وذات رائحة مقبولة وخالية من الروائح الغريبة.

وأوضح أنه يجب الحرص على شراء الأسماك المرتفعة الملوحة لأنها أكثر أمناً من الأسماك الأقل في نسبة الملح وهى أكثر عرضة للفساد ولا خوف من ذلك لأن نسبة الملح العالية يمكن التخلص منها أثناء تجهيز وإعداد السمك.

وحذر أيضاً من الأسماك المملحة مجهولة المصدر حيث ترجع خطورتها للسلوكيات الخاطئة عند التمليح وفيها يتم تعريض السمك للشمس والهواء وبالتالي فهو معرض للأتربة والعوادم والحشرات وذلك قبل التمليح، وخلال فترة التمليح يحدث تعفن للسمك وإنتاج مركبات ضارة بالصحة ولو تم استخدام ملح غير صحي لحدثت أضراراً بالغة الخطورة.

ما بعد شراء الأسماك المملحة

وتابع: ما بعد شراء الأسماك المملحة هي مرحلة إعداد الأسماك للاستهلاك وفيها يتم أخذ بعض الاحتياطات لتقليل المشاكل الصحية التي قد تحدث نتيجة تناول هذه الأسماك ومن هذه الاحتياطات وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة يومين وهذه الخطوة تعمل على تقليل المحتوى الميكروبي في الأسماك والقضاء على الطفيليات، وكذا يجب أزاله الرأس والأحشاء.

كما نصح بضرورة غمر الأسماك في ماء سبق غليه لمدة دقيقتين حيث تعمل هذه الخطوة على إزالة نسبة أخرى من المحتوى البكتيري بالأسماك، ويراعى أيضاً نقع الأسماك في خليط من الماء والخل والليمون لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة يتم خلالها تنظيف الأسماك وهي من المراحل الهامة في إزالة نسبة كبيرة من الملح بالأسماك.

