أغرب شعوب العالم.. يريدون قطع الإنترنت عن منطقتهم

رغم أن الإنترنت أصبح واحدا من الحقوق الأساسية للشعوب، فإن سكان منطقة صغيرة في إندونيسيا يرون عكس ذلك، ويطالبون بقطع خدمة الإنترنت عنهم.

وطلبت مجموعة بادوي للسكان الأصليين في إندونيسيا قطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقتها، «لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي» على أفرادها.

يبلغ عدد أفراد هذه المجموعة نحو 26 ألف نسمة، في مقاطعة بانتين، بجزيرة جاوة، وينقسمون إلى قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئياً التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.

وطالبت المجموعة المركزية السلطات بقطع شبكة الإنترنت، وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة حتى لا تصل الإشارة إليها، حسب وكالة «فرانس برس». وقالوا إن هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية المبنية بالقرب من منطقتهم تهدد أسلوب حياة السكان والصحة العقلية للشباب، الذين قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.

وقال مسؤولون بمنطقة ليباك بمقاطعة بانتين إنهم تلقوا الرسالة، ووافقوا على التحدث مع وزارة الإعلام الإندونيسية، لمحاولة الرد على هذا الطلب. وقد اختار مجتمع بادوي المنعزل العيش في الغابة ورفض التكنولوجيا وخدمات المال والتعليم التقليدية.