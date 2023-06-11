وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

توفيت، منذ قليل، الإعلامية فايزة واصف، بعد صراع المرض

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة من مسجد الصديق بشيراتون، اليوم بعد صلاة الظهر.

وأعلن محمد توفيق ابن شقيقها خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وكتب: عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله.

وتعتبر فايزة واصف من أهم نجوم الإعلام المصري والعربي، إذ فازت بكافة الترقيات المتاحة لها من هيئة التوظيف في التلفزيون المصري، بعدها تقاعدت بعد وصولها الي منصة وزيرة الخارجية، وقدمت العديد من البرامج الاجتماعية والإنسانية من أهمها برنامج الرسالة، وبرنامج حياتي.