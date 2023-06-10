مقدم البرامج العالمي ريتشارد كويست يصل القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، مقدم البرامج العالمي ريتشارد كويست بقناة CNN في زيارة للبلاد تستغرق أسبوعاً، وذلك لإذاعة حلقة من برنامجه الشهير عن المنتج السياحي المصري، كما يجري لقاء صحفي مع وزير السياحة والآثار، وسوف يزور القاهرة والأقصر وأسوان خلال تواجده في البلاد.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن مقدم البرامج الشهير تشارد كويست وصل على الخطوط الإماراتية رحلة رقم (٩٢٥) القادمة من دبي، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة وكان في استقباله أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار برئاسه نسرين عثمانلي.
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