نيفين القباج: تلقينا 22 ألف طلب حج هذا العام

كتب- محمد عبيد:

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نصيب الوزارة من الحجاج هذا العام 5500 حاج من 27 محافظة.

وقالت وزيرة التضامن، إنه وصل للوزارة حوالي 22 ألف طلب حج وتم الموافقة على العدد الذي سيتوجه إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية لمطار القاهرة الدولة، نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران، للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الطيران المدني.

وأكدت "القباج" أن اللجنة المنظمة للحج تتبع رئاسة الوزراء ولها كل الدعم للتيسير على الحجاج أثناء اداء المناسك، وتم التأكيد على المشرفين بمساعدة الحجاج وإزالة أي عقبات أو مشاكل أثناء أداء المناسك وحتى العودة للمطارات المصرية.

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