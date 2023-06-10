العظمى بالقاهرة 33.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 11 يونيو 2023 ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على جميع الأنحاء ليلا.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة غدا الأحد 11 يونيو فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 33 - الصغرى 23).

- السواحل الشمالية (العظمى 28 - الصغرى 20).

- جنوب سيناء (العظمى 36 - الصغرى 26).

- شمال الصعيد (العظمى 35 - الصغرى 24).

- جنوب الصعيد (العظمى 39 - الصغرى 28).

