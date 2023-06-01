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BBC

الحرارة 40 في القاهرة واستمرار العاصفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

10:14 م الخميس 01 يونيو 2023
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    العاصفة الترابية
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 02 يونيو 2023.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

يسود طقس معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت أن هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من تكون رعدية أحيانا القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشماتل الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح التي يجب اتخاذها عند نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد حاليا، جاءت النصائح على النحو التالي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق، خصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

سوق مصراوى

عاصفة ترابية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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