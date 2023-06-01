نقيب المحامين بالقاهرة الأسبق مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين
كتب- إسلام لطفي:
اعلن جمآل عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي قرر تعيين المحامي الكبير محمد عثمان نقيب المحامين بالقاهرة الأسبق مستشارا قانونيا لنقابة الصحفيين.
و أكد محمد عثمان المحامي ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والتحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.
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