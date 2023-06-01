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بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة

05:22 م الخميس 01 يونيو 2023
بعد العاصفة الترابية.. هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة

العاصفة الترابية

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القاهرة- مصراوي:

وجه الدكتور هاني الناظر، عميد المعهد القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، نصيحة مهمة بعد التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد اليوم.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك :"أنصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل غداً الجمعة".

وأشار إلى ضرورة الحرص على تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفوراً، وقرص يوميا ولمدة أسبوع.

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