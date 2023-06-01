تحذير لمدة 48 ساعة.. البيئة توجه نداءً لكبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء لمدة 48 ساعة على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 و2 يونيو الجاري وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع أيضا نشاط رياح جنوبية غربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت الوزيرة، بالمواطنين، كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.​