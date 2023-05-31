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رئيس جامعة الزقازيق الأسبق يطالب بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات

08:50 م الأربعاء 31 مايو 2023
رئيس جامعة الزقازيق الأسبق يطالب بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات

الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة الزقازيق الأسبق

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كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأضاف في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالحوار الوطني، اليوم، أن هناك اتفاق على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.

وأكد ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، لافتًا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم.

وطالب رئيس جامعة الزقايق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات.

وتابع: نريد مجلس فيه مرونة يدعم اللا مركزية ويدعم الكفاءات، مبديا تحفظه على وجود عدد كبير من الوزرات في تشكيل المجلس.

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