أتربة عالقة وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

وقالت "منار" لمصراوي: من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بفارق يصل لـ 5 درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، مع نشاط في حركة الرياح، ستكون محملة بالأتربة، نتيجة التأثر بمصادر كتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وأشارت إلى وجود أتربة عالقة في سماء بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وليست نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، موضحة أن هذه الأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وأقصى غرب البلاد.

وتابعت: من المتوقع أن تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى خلال سطوع أشعة الشمس نهارا 35 درجة مئوية، وتصل على المناطق الجنوبية لـ 40 درجة مئوية نهارا، ويكون الطقس حارا على المناطق الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترات النهار، وتصل على الحدود الشمالية 31 درجة، ومع غياب أشعة الشمس ليلا تشهد البلاد انخفاضا في الحرارة لتتراوح بين 22 و23 درجة على القاهرة الكبرى، وتكون أجواء فترة الليل معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد عند (السلوم).

ونصحت "منار" المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لعدم الإحساس أكثر بارتفاع الحرارة ما يجعل الشعور بقيم أعلى في درجات الحرارة المعلنة، مع ضرورة تناول قدر كبير من السوائل، واصطحاب "إزازة مية"، وعلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية ارتداء الكمامات، والقيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خصوصا مع الأتربة والرمال المثارة.

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