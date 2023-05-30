وزير الزراعة: مصر ملتزمة بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا -صور

كتب- أحمد السعداوي:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي، وبصفته أيضًا رئيسًا للجنة.

جاء ذلك بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وعدد كبير من وزراء الزراعة وممثلي الدول.

وألقى القصير كلمة قال فيها إن قارتنا الإفريقية شهدت عددًا من الأزمات بعد كوفيد-19؛ منها التغيرات المناخية وما استتبعها من تأثيرات على سلاسل الإمداد والتوزيع، الأمر الذي أضر باقتصاد دولنا، ثم جاءت الحرب الروسية- الأوكرانية لتضيف سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية خلال الأعوام الأخيرة.

وأشار القصير إلى أن الاجتماع تناول الأطر المقترحة لقمة الأسمدة وصحة التربة والمقرر انعقادها في وقت لاحق هذا العام، والتي تهدف إلى إصلاح الأراضي المتدهورة ورفع إنتاجيتها وتحقيق قدر من الاستدامة، بالإضافة إلى دراسة حالة الأمن الغذائي داخل القارة الإفريقية، والتي استعرضها ممثل منظمة الفاو، فضلًا عن مبادرة إنشاء المجمعات الزراعية الإفريقية الـ CAAPsوالتي طرحت فكرة إنشائها باجتماع القمة الإفريقي لرؤساء وحكومات الدول في عام 2018، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تبادل السلع الزراعية بين دول القارة وتوسيع نطاق منطقة التجارة الحرة.

وتضمن الاجتماع استعراض تقرير الخبراء الذي عقد في مارس الماضي؛ حيث تناول ما توصلت إليه اللجنة بشأن مبادرة الأسمدة وصحة التربة والخطة العشرية لتنفيذها، وكذا مبادرة التربة من أجل إفريقيا والتي أكدت أهمية التكامل بين إدارة المياه والتربة والتخطيط والمتابعة وتعديل السياسات والاهتمام بالبحوث.

وتطرق التقرير إلى عرض البرنامج الطموح لإنشاء مجمعات زراعية صناعية ضخمة داخل إفريقيا والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تبادل السلع الزراعية وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى استعراض ما تم بشأن المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ؛ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي ٢٠٢٢، والتي من بينها مبادرة الزراعة فاست FAST التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومبادرة استدامة المناخ من أجل السلام التي أطلقتها وزارة الخارجية.

وأشاد الوزراء بالجهود المتخذة من جانب الرئاسة المصرية للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والترتيبات السابقة لانعقادها، كما أثنت على التقارير والمخرجات.

وأكدت السفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم من نقص في سلاسل الإمداد وانعدام الأمن الغذائي في بعض المناطق؛ خصوصًا بدول القارة الإفريقية.

وأشادت ساكو بنجاح مصر والرئيس السيسي في عقد مؤتمر المناخ الـ COP 27ومشاركتها وعدد من شركاء التنمية في إفريقيا في عدد كبير من الأحداث والفعاليات المتعلقة بتحسين أوضاع الأمن الغذائي والسلام الاجتماعي أثناء المؤتمر والتي من شأنها أن تسهم في استقرار الدول.

ودعت "ساكو" وزراء الزراعة الأفارقة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري الأوروبي- الإفريقي، والذي سينعقد بالعاصمة الإيطالية روما في نهاية يونيو ٢٠٢٣؛ لتدعيم التلاحم بين الاتحادَين الإفريقي والأوروبي حيث من المزمع أن يحضره عدد كبير من وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى مناقشة أوضاع الأمن الغذائي وتعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.

واستعرض التقرير مسودة الإعلان الصادر عن الاجتماعات بشأن الإعداد لقمة الأسمدة وصحة التربة القادمة والتي سيحضرها رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وتم استعراض القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للجنة غير العادية؛ والذي تضمن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بالمناخ، وشعب مصر؛ لاستضافته مؤتمر الأطراف الناجح واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز العمل المناخي.

وأعرب المجلس التنفيذي عن تقديره الجهود التي قام بها ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال والرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، خلال استضافته قمة داكار للأمن الغذائي في يناير ٢٠٢٣، والنتائج القيمة الواردة فيها.

وترأس اجتماع لجنة الخبراء د.سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية؛ حيث قام باستعراض التقرير الفني والتوصيات الناتجة عن الاجتماع أمام الوزراء.