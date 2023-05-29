​​الحوار الوطني: 800 متحدث ناقشوا 14 قضية في 24 جلسة

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت إدارة الحوار الوطني إحصائيات الجلسات النقاشية الماضية، والتي بدأت في 14 مايو الجاري، بهدف تنفيذ دعوة الرئيس للحوار الوطني خلال حقل إفطار الأسرة المصرية.

أهم الإحصائيات والأرقام الخاصة بأول أسبوعين للجلسات النقاشية للحوار الوطني:

حضر الجلسات التي بلغت نحو 24 جلسة ما يقرب من 2060 فردا، ناقشوا 14 قضية في محاور مختلفة ما بين سياسية واقتصادية ومجتمعية.

تحدث خلال الجلسات 800 متحدثا في مختلف القضايا بحضور 200 من ممثلي الصحافة والإعلام للتغطية الإعلامية و8 سفراء وممثلي السفارات والقنصليات المختلفة في مصر.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر في اجتماعه السبت، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تُعقد الجلسة يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.