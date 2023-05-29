وزيرة الثقافة تتفقد مشروع تطوير دار أوبرا الإسكندرية (صور)

كتب- محمد شاكر:

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن، وما يتم من وضع اللمسات النهائية لأعمال التطوير، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى، والتي من المتوقع الانتهاء منها كليًا في غضون أسابيع.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن حرص وزارة الثقافة على تطوير ورفع كفاءة مثل هذه المنشآت الثقافية، يأتي انطلاقاً من أهميتها التاريخية العريقة، والتي تُمثل في جوهرها صوناً لهويتنا العريقة، فضلًا عن قيمة ما تقدمه من فنون وثقافة نحتاجها جميعاً للارتقاء بمجتمعنا "، مؤكدة على الأهمية الكبيرة على الصعيدين الوجداني والإبداعي، التي يحظى بها "مسرح سيد درويش" لدى أهالي الإسكندرية ومبدعيها، والتي جعلته واحدًا من أهم المراكز العريقة للإشعاع الثقافي والإبداعي التي يجب الحفاظ على قيمته ومكانته.

كما ثمنت وزيرة الثقافة جهود القائمين على المشروع، وحرصهم على الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى وعراقته، فضلًا عن الحرص أن تكون أعمال التطوير متزامنةً مع استمرار الأوبرا في تقديم خدماتها الثقافية والإبداعية بصورة طبيعية دون توقف.

كما أشاد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا بسير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مثمنًا جهود التعاون مع وزارة السياحة والآثار ودورها الجاد في صون هوية المبنى وأصالته، لافتاً أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير هذه المرحلة الأولى بشكل كامل خلال أسابيع بالتعاون بين وزارة الثقافة، مُمثلة في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة والآثار، ممثلة في كل من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حيث إن المبنى مُسجل كأثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنة 1990.