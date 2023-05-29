الضريبة على الدخل.. برلمانية "مستقبل وطن": التعديلات عقلانية وتعالج عوار القوانين الحالية

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، متزنة وعقلانية وتحمل كثيرًا من الإعفاءات كم تعزز من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأضاف رشاد: قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذي يرضي المواطن المصري، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مجموعة مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة مؤخرًا بشأن المنظومة الضريبية، جيدة؛ حيث جاءت لإصلاح العوار الناتج عن التطبيق في بعض الحالات.

وأوضح الحصري أن القوانين الحالية كان بها عوار في حد الإعفاء الضريبي وضريبة الأرباح.