إعلان

BBC

الضريبة على الدخل.. برلمانية "مستقبل وطن": التعديلات عقلانية وتعالج عوار القوانين الحالية

01:41 م الإثنين 29 مايو 2023
الضريبة على الدخل.. برلمانية "مستقبل وطن": التعديلات عقلانية وتعالج عوار القوانين الحالية

النائب أشرف رشاد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن التعديلات المعروضة بشأن قانون الضريبة على الدخل وكذلك قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، متزنة وعقلانية وتحمل كثيرًا من الإعفاءات كم تعزز من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأضاف رشاد: قد تكون الطموحات لدينا أكبر من هذه التعديلات، إلا أنها خطوة جيدة وسنواصل للوصول إلى الحد الذي يرضي المواطن المصري، وأن تحقق تلك المنظومة الهدف منها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مجموعة مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة مؤخرًا بشأن المنظومة الضريبية، جيدة؛ حيث جاءت لإصلاح العوار الناتج عن التطبيق في بعض الحالات.

وأوضح الحصري أن القوانين الحالية كان بها عوار في حد الإعفاء الضريبي وضريبة الأرباح.

سوق مصراوى

أشرف رشاد الضريبة على الدخل حزب مستقبل وطن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

رسميا.. مجلس النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

4 إجراءات.. كيف شددت البنوك سياسة تدبير الدولار للمسافرين؟