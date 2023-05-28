شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

10 نصائح مهمة من الحج السعودية للحجاج في المطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الاثنين بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بسرعات تصل لـ 26 كيلو متر في الساعة.