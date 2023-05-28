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اليوم.. افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

10:41 ص الأحد 28 مايو 2023
اليوم.. افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

اللواء هشام آمنة

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كتب- محمد نصار:

​يزور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، محافظة شمال سيناء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد خلال زيارتهما لشمال سيناء بافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في كل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

سوق مصراوى

هشام آمنة المراكز التكنولوجية شمال سيناء

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