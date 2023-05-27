​أخفى الحشيش في مكان حساس.. ضبط راكب حاول تهريب مخدرات بالمطار

كتب- محمد عبيد:

ألقت جمارك مطار القاهرة الدولي، القبض على راكب أجنبي من أصل مصري بحيازته كمية متنوعة من المخدرات منها قطعة حشيش أخفاها داخل مكان حساس في جسده، فور وصوله من العاصمة الأردنية عمّان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمّان، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن وجود مطحنة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وكمية متنوعة من الشيكولاتة مخلوطة بمخدر THC، وأكياس شفافه بداخلهم مواد بيضاء مخدرة مخبأين بين طيات الملابس وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب، اختبرت المهندسة أميرة إسماعيل مأمور الجمرك، المواد البيضاء اللون على جهاز كشف المخدرات وأفادت بإيجابية العينة، وفتش أحمد فوزي مدير الحركة، الراكب ذاتيا ما أسفر عن ضبط واقي ذكري في مكان حساس بجسد الراكب به لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدر الحشيش، وقامت لجنة بجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها كيس بداخله شيكولاتة مختلفة الألوان والأحجام مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن 598 جرامًا، وكيس شفاف بداخله جوهر الحشيش المخدر بوزن 29 جرامًا، وكيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 48 جراماً، وكيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 13 جراماً، وكيسان بداخلهما مادة MD الصلبه المخدرة، وطابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وثلاثة أكياس فارغين مرقوم عليهم THC.

وأمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 60 ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة لحيازة مواد مخدرة.