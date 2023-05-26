لتقليل فاتورة الكهرباء.. أفضل الطرق لاستخدام الثلاجة

كتب - مصراوي:

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المرفق في بيان له، اليوم، أن طرق الاستخدام الأمثل لترشيد استهلاك الكهرباء، هي على النحو التالي:

- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لانه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.