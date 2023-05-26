قبل السفر.. تنبيهات ونصائح مهمة من الحج السعودية لضيوف الرحمن

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة تنبيهات ونصائح مهمة إلى حجاج بيت الله الحرام المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وقالت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": لرحلة ميسرة وخالية من المتاعب إليك بعض النصائح والتنبيهات المهمة التي يمكن العمل بها قبل السفر للحج.

وجاءت التنبيهات والنصائح على النحو التالي:

أولا- الأمتعة الممنوعة من السفر عند السفر بالطائرة:

- الأكياس البلاستيكية

- الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.

- عبوات المياه والمواد السائلة.

- المتعة المغلفة بالأقمشة.

ثانيا- نصائح عامة قبل السفر الجوي:

- تأكد من مواعيد رحلتك.

- تجنب التأخير عند الذهاب إلى المطار.

- جهز أمتعتك قبل وقت كاف.

- تأكد من أوراقك الرسمية.

- ضع علامة مميزة على أمتعتك قبل شحنها.

ثالثا- تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة:

- إذا كنت تحمل عملات محلية او أجنبية تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال.

- إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.

- إذا كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال.

- إذا كنت تحمل مواد يحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.

- إذا كنت تحمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية.