قبل السفر.. تنبيهات ونصائح مهمة من الحج السعودية لضيوف الرحمن
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كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة تنبيهات ونصائح مهمة إلى حجاج بيت الله الحرام المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.
وقالت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": لرحلة ميسرة وخالية من المتاعب إليك بعض النصائح والتنبيهات المهمة التي يمكن العمل بها قبل السفر للحج.
وجاءت التنبيهات والنصائح على النحو التالي:
أولا- الأمتعة الممنوعة من السفر عند السفر بالطائرة:
- الأكياس البلاستيكية
- الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.
- عبوات المياه والمواد السائلة.
- المتعة المغلفة بالأقمشة.
ثانيا- نصائح عامة قبل السفر الجوي:
- تأكد من مواعيد رحلتك.
- تجنب التأخير عند الذهاب إلى المطار.
- جهز أمتعتك قبل وقت كاف.
- تأكد من أوراقك الرسمية.
- ضع علامة مميزة على أمتعتك قبل شحنها.
ثالثا- تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة:
- إذا كنت تحمل عملات محلية او أجنبية تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال.
- إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.
- إذا كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال.
- إذا كنت تحمل مواد يحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.
- إذا كنت تحمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية.
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