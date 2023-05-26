مناسك الحج.. من الإحرام حتى طواف الوداع بالخطوات



كتب- يوسف عفيفي:

الحج هو خامس أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم قادر على أداء الفريضة، ومن أفضل الأعمال التي يتقرّب بها المسلمون إلى الله عز وجل.

ويبحث الحجاج المسافرين، إلى الأراضي المقدسة لأداء الفريضة هذا العام، عن مناسك الحج، والتي جاءت على النحو التالي:

1- الإحرام.

2- طواف القدوم 7 أشواط.

3- السعي بين الصفا والمروة.

4- يوم التروية بمنى.

5- الاتجاه إلى عرفة بعد شروق الشمس.

6- المبيت بالمزدلفة.

7- رمي جمرة العقبة الكبرى.

8- الهدي والتحلل.

9- طواف الإفاضة.

10- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق.

11- طواف الوداع.

وبدأت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد 21 مايو 2023، في استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مبادرة "طريق مكة" برحلة قادمة من العاصمة البنجلاديشية.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، وسط استعدادات مبكرة لجميع القطاعات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسخير جميع الإمكانات لإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطار إلى المشاعر المقدسة بيسر وسهولة.