الحوار الوطني| حزب النور يطالب بالاستعانة بحاملي الدكتوراه في تطوير التعليم

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال عبدالرحمن بدر، ممثل حزب النور بجلسة الحوار الوطني الخاصة بملف التعليم ضمن المحور المجتمعي: إن قطاع التعليم قبل الجامعي بحاجة إلى وضع رؤية كاملة وورقة عمل يتم تفعيلها على أرض الواقع، كذلك تطبيق ما جاء في الدستور وخاصة المواد الخاصة بحجم الميزانية، كذلك وضع قانون جديد للتعليم يتماشى مع النصوص الدستورية والتطورات التي حدثت في المجتمع، كذلك التطرق لملف الرواتب وتوفير رواتب تضمن حياة كريمة للمعلمين والعاملين في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تقوم بدور شكلي في تدريب المعلمين لذلك لا بد من العمل على تفعيل دورها والعمل على تطبيق تدريب فعلي للمعلم، وايضا تطوير وتأهيل الطلاب ويكون معتز بهوية الوطنية.

كما طالب بضرورة الاستعانة حملة الدكتوراه وحاملي الماجستير بحيث يكون لهم دور في تطوير التعليم والاستفادة بخبراتهم وتخصصهم، هذا بجانب العمل على الاستفادة من الرسائل العلمية حول تطوير التعليم وحل المشاكل الموجودة به.

وشدد بدر، على ضرورة تحويل المؤسسات التعليم إلى منبر للتطوير والتدريب والتأهيل والعمل على سد احتياجات سوق العمل من خلال المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أنه لا بد من العمل على تطبيق مفهوم اللامركزية في منظومة التعليم قبل الجامعي وإعطاء صلاحيات أكبر لمدير الإدارات التعليمة.

وتابع: كذلك العمل على استبدال المناهج المبنية على الحفظ واستبدلها بأخرى قائمة على التفكير والإبداع، بجانب وضع رؤية لعلاج الانحرافات الفكرية في ضوء الهوية المصرية.

وطالب بدر بضرورة تصدير النماذج المصرية في التاريخ والمجتمع وإعادة التربية بالقدوة والاستفادة بالتجارب في الدول الناجحة في ملف التعليم.