محافظة القاهرة: إطلاق مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" بعين شمس

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ترافقه الدكتورة نعيمة القصير، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، صباح اليوم، إطلاق مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية" بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ بعين شمس بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم ومحافظة القاهرة.

وتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية وتضم 70 مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة في المؤسسات العامة وبصفة خاصة في المدارس الحكومية الابتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية للطلاب في مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لإعداد تلك البدائل.

والمبادرة تستهدف 16 مدرسة بالقاهرة تم تطبيق مرحلتها التجريبية الأولى في 3 مدارس هي: مدرسة الشهيد عبد الحافظ الابتدائية بالسيدة زينب، ومدرسة العطار الابتدائية بشبرا، ومدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية بعين شمس.

ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الإرشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون في مرمى نظر التلاميذ طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائي نحو الأفضل.

شهد الحفل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد شوقي، مدير مديرية الصحة، وكيلي لارسون، وأبالا جواثا كورتا، ممثلا مؤسسة بلومبيرج الخيرية، ودوجلاس بيتشر، وجيني أرنولد، وسوزانا روبنسن، ممثلو المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، وراندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية والتغذية لمنظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، ومنسق الشراكة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم صابر، أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية من أجل إعلان محافظة القاهرة كمدينة صحية رسالة لابد أن يُعمم على كل مدارس محافظة القاهرة، بهدف الارتقاء بالصحة العامة لطلاب المدارس.

وأكد محافظ القاهرة أن التطوير الذي تشهده محافظة القاهرة، خاصة خلال السنوات الـ10 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بمصر، والإنجازات التي تتم بهدف الارتقاء بحياة المواطن وتوفير حياة كريمة له من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة، بما تحمله من تاريخ عريق يمتد لأكثر من 1054 عامًا، تحتاج منا بذل المزيد من الجهد لتصبح القاهرة نموذجًا لكل مدن العالم من خلال الشراكات مع الأصدقاء، مثل منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذي تقوم به الدكتورة نعيمة القصير، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وفريق العمل المتميز الذي يرافقها والمسئولين من مكتب جنيف لدعم تلك المبادرة متمنيًا استمرار التعاون المثمر والبناء بينهم وبين محافظة القاهرة.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر لوزارتي التربية والتعليم والصحة على ما قدموه من جهد مميز لإنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة منها بما ينعكس على صحة طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.