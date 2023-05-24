الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق - بيان بالدرجات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية غدا الخميس 25 مايو 2023.

وقالت الهيئة: يسود غدا، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن الطقس ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهـــا 33 21

دمنهور 32 22

وادي النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

ساتات كاترين 31 13

الطور 37 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 18

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 39 23

قنا 40 24

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25





