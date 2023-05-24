إعلان

BBC

الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة بهذه المناطق - بيان بالدرجات

08:42 م الأربعاء 24 مايو 2023
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية غدا الخميس 25 مايو 2023.

وقالت الهيئة: يسود غدا، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت أن الطقس ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهـــا 33 21

دمنهور 32 22

وادي النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

ساتات كاترين 31 13

الطور 37 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 28 18

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 39 23

قنا 40 24

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25
348855241_236752855644158_1340797789373347421_n

349299914_6181222721960734_3271072526142403978_n

سوق مصراوى

طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة أمطار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزير شئون المجالس النيابية يكشف آخر مستجدات تعويضات متضرري النوبة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

قبل عيد الأضحى.. الحرب توقف رحلة الجمال من السودان إلى سوق برقاش بالجيزة