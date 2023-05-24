القاهرة 33.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)
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القاهرة - أ.ش.أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا الخميس، حالة الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الانحاء.
وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، فرص أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الادارية 33 21
6 اكتوبر 34 21
بنهــــا 33 21
دمنهور 32 22
وادى النطرون 34 21
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 32 20
دمياط 26 19
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 33 19
السويس 33 20
العريش 27 18
رفح 26 19
رأس سدر 34 22
نخل 36 17
كاترين 31 13
الطور 37 24
طابا 34 20
شرم الشيخ 34 26
الاسكندرية 28 18
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 27 16
سيوة 34 17
رأس غارب 36 24
الغردقة 36 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 35 25
شلاتين 33 24
حلايب 32 24
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 32 23
الفيوم 34 22
بني سويف 36 21
المنيا 38 22
أسيوط 39 22
سوهاج 39 23
قنا 40 24
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 25
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