وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الخناصير بشرم الشيخ

كتب- محمد نصار:

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصنع تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، تفقدت خلالها منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الحالية بالمصنع، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الطاقة الإستيعابية للمصنع تبلغ ١٤٠ طن يوميًا، ويتم فرز المخلفات وكبسها إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي منها، حيث يتم توريده للمشاتل والفنادق المتواجدة فى مدينة شرم الشيخ حيث يبلغ عملية الإنتاج ١٥٠ طن فى الشهر.

وأضافت وزيرة البيئة أن عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون تتم بالمصنع، ويتم إعادة تدويره من خلال إحدى الشركات بالقاهرة نظرًا لطبيعة المنطقة كونها وجهة سياحية، لمنع أية أنشطة صناعية داخل مدينة شرم الشيخ.

هذا ومستهدف بعد عملية التوسعة للمصنع المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة الوصول إلى ١٥٠٠ طن فى الشهر لتلبية التنمية الزراعية طبقاً للخطة الإستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر والطور.

وتبلغ عملية التوسعة ٤٥ ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع، حيث تقدر أن تبلغ نسبة الإشغال تخطى ٣٠٠ طن يومياً، كما تم الإتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بطاقة تبلغ ٢٥٠ طن فى اليوم إضافة إلى الخط الحالي والبالغ ١٤٠ طن وذلك تحسبا لأي زيادة فى نسب الإشغال بالمدينة كلها.