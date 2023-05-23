مدبولي: الرئيس يتابع بشكل منتظم تطور أعمال إنشاء سد جوليوس نيريري

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة تنزانيا.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، والتي تمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب، لاسيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريري من جانب تحالف شركات مصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل دوري منتظم تطور أعمال إنشاء السد، ويوجه دوما بسرعة وجودة تنفيذ الأعمال.

كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج زيارة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا إلى مصر العام الماضي، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا، حتى صارت تحتل المركز الثامن بين استثمارات دول العالم في تنزانيا.

من جانبه، أكد نائب رئيسة تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الشركات المصرية في تشييد أهم مشروع وطني في تنزانيا وهو مشروع السد.

كما أعرب عن تطلع الحكومة التنزانية لعقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون مع مصر، خلال العام الجاري.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتسريع قيام الجهات المعنية بالإعداد الجيد لهذه الاجتماعات ليتم عقدها خلال العام الجاري.​