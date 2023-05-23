رئيس "فنية الحوار الوطني": جميع الاقتصادات تأثرت سلبا بالحروب والأوبئة

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جميع الاقتصادات تأثرت سلبا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة.

وأضاف "فوزي" خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا في أمريكا تدخل لإنقاذ الجهاز المصرفي وكذلك تغير في هوية الاقتصاد الصيني.

وأشار إلى أن العبرة بالنتائج وليس المسميات، فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن المادة 27 من الدستور تحدثت عن المقومات الاقتصادية وحددتها بالهدف وليس الوسائل المتغيرة بحسب ظروف الزمان.

وتابع: المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعني أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة.

وشدد على أن الإعلام المصري هو أكبر داعم ومساند ومشجع للنماذج المضيئة في الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، ولكن الإعلام لا يصنع الحدث لكنه يسلط الضوء عليه.​