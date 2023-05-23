الأرصاد: سحب منخفضة مصحوبة بأمطار رعدية على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة.