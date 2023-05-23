إعلان

BBC

الأرصاد: سحب منخفضة مصحوبة بأمطار رعدية على هذه المناطق

12:10 م الثلاثاء 23 مايو 2023
  • عرض 13 صورة
    رفع درجة الاستعداد في أسيوط لمواجهة الطقس السيئ
  • عرض 13 صورة
    رفع درجة الاستعداد في أسيوط لمواجهة الطقس السيئ (2)
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس (1)
  • عرض 13 صورة
    الطقس (6)
  • عرض 13 صورة
    الطقس (5)
  • عرض 13 صورة
    الطقس (4)
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس
  • عرض 13 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 13 صورة
    الطقس (3)
  • عرض 13 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة.

سوق مصراوى

الطقس أمطار رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market