وظائف خالية برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه -تفاصيل وموعد التقديم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر وظائف جديدة في محافظة القليوبية، للعمل في شركات القطاع الخاص، بعدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًّا وتصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتشمل فرص العمل المتاحة، التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهرَي مايو ويونيو 2023.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

محافظة القليوبية

- عدد 30 عامل إنتاج؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

- 5 مشغلي ماكينة للعمل؛ في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-2 فني غلاية؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية.

-3 مشغل فرن؛ للعمل في إحدى الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالقليوبية. الشروط: (مؤهل متوسط- السن 30: 50 سنة- الراتب بين 2700: 3700 جنيه).

ودعت وزارة القوى العاملة مَن يرغب في شغل الوظائف المتاحة، بالتوجه إلى الوزارة 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571- 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وجَّه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.