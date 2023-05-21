"قومي المرأة" يشارك في افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الأولى
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كتبت- نور العمروسي:
شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح ملتقى التمكين بالفن في دورته الأولى.
وأكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب سعادتها بالإطلاق من قلب المتحف القومي للحضارة المصرية، لتأكيد تقدير مصر لقيمة الفنون ولدور ومكانة المرأة في المجتمع وكرائدة من رواد الفن التشكيلي.
وأكدت عضوة المجلس أن الفنون بأشكالها المختلفة لطالما كانت وسيلة لتحقيق تقدم المجتمعات ونهضتها، علاوة على دورها الفعال في الحفاظ على التاريخ والهوية و في تعزيز جهود المرأة نحو نيل حقوقها.
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