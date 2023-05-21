طلب مناقشة عامة بالبرلمان حول خريطة توزيع الأطباء والصيادلة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول سياسة الحكومة في إعداد خريطة توزيع الأطباء والصيادلة بمصر.

وقال أبو العلا، في طلبه، إنه رغم زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة خلال السنوات الأخيرة إلا أن مازال هناك عجزا في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة في بعض المناطق وفقا للشكاوى المستمرة من وجود عجز واضح في عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة.

وأضاف أبو العل: يأتي في مقدمة أسباب هذا العجز، سوء عملية التوزيع، حيث تشهد بعض المناطق عجزا شديدا في حين تعاني مناطق أخرى من زيادة أو كثافة الأطباء لاسيما أطباء الأسنان والصيادلة.



وتابع: ذلك التباين في المناطق وبعضها البعض يكشف عن وجود خلل في توزيع الأطباء الجدد مما تسبب في ظهور عجز في بعض المستشفيات وفي نفس الوقت توجد كثافة عددية بمناطق أخرى.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الفترة الحالية التي تواجه فيها البلاد تحدي هجرة الأطباء للعمل بالخارج، تتطلب الاهتمام بخربطة توزيع الأطباء بمختلف تخصصاتهم حتى يمكن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية في هذا القطاع الهام نظرا لأن عدم ضبط وتنظيم خربطة التوزيع أو حدوث تدخل ومجاملات في تعديلها يتسبب بدوره في خلل كبير بالمنظومة الصحية.

ورأى أبو العلا أن إعداد خريطة واضحة تعمل بشكل إلكتروني أو مميكن في توزيع الأطباء، سيكون له أثر كبير في تحقيق عدالة توزيع الأطباء والمساعدة في علاج سد العجز في الأطباء والصيادلة.