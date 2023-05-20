القوى العاملة: دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادي الجديد

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كتب- يوسف عفيفي:

واصلت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ دورات تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة، والدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

وبحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم السبت، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وزير القوى بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره للوزارة، متابعة الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ومنها مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة، فضلاً عن مهنة السباكة الصحية ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة (مهنتك مستقبلك).

وأضاف مدير المديرية، أن البرامج التدريبية التي تنفذها المديرية مجاناً للشباب من الجنسين، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مشيرا إلى ان المديرية ستعمل على تكثيف الدورات التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل للشباب في قرى ونجوع المحافظة خاصة الأكثر احتياجاً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين من أبنائها.