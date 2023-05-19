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BBC

أمطار صيفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

10:02 م الجمعة 19 مايو 2023
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كتب- محمد لطفي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صحفي، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت الموافق 20 مايو 2023.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وحول فرص سقوط الأمطار، قال البيان: هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الغربية.

كما تسود شبورة مائية على أغلب الأنحاء، وهبوب رياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا السبت..

القاهرة 30/20.
العاصمة الإدارية 30/16.
6 أكتوبر 29/17.
الإسكندرية 24/18.
المنيا 31/17.
أسيوط 32/17.
سوهاج 32/18.
قنا 33/22.
الأقصر 34/22.
أسوان 35/23.

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الطقس الأرصاد حالة الجو درجات الحرارة

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