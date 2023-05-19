الخطوط السعودية تعلن ضوابط الحج.. وتحدد موعد سفر أول رحلة وأخر موعد للعودة



كتب- محمد عبيد:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر حجاج هذا العام إلى السعودية لأداء المناسك، في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، وبحسب الخطاب يبدأ سفر الحجاج من 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من 2 يوليو وتكون أخر موعد لعودة الحجاج 2 أغسطس.

وحددت الشركة مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين، 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.

وقالت الشركة، التي تصدر جميـع تذاكر الحـج مباشـرة مـن مكاتب الخطـوط السـعودية، إن التعامل سيكون نقدًا ويمنـع منعًا باتًا إصدار أي تذاكر للركاب حاملي تأشيرات الحج من مكاتب الوكالات السياحية، كما يمنع نهائيًا إصـدار تذاكر لخـط السير الداخلي (جدة / المدينة) أو (المدينة / جدة) خـلال هذه الفترة عـن طريــق الوكالات السياحية، وتكـون هـذه التذاكر منفصلة وتصدر من مكاتـب مبيعات الخطوط السعودية مباشرة وحسب الأسعار المعلنـة فـي فترة الحج.

وتابعت الشركة: يجب تمييز أمتعة الحجاج عن أمتعة الركاب العاديين القادمين على الرحلات المجدولة ببطاقات حج (HAJ TAG)، كما أشارت إلى أن أي حجوزات مجزأة لمجموعة حج يتم إجراءها من قبل شركات السياحة، سيتم إلغائها دون إخطار الشركة، مع تحمل الشركة المسئولية الكاملة أمام الحجاج لمخالفة هذا الإجراء لأنظمة الحجز بالخطوط السعودية.

وطالبت الحجاج بإدراج اسـم وتليفون وعنوان مشرف المجمـوعة بمكـة المكـــرمة والمدينة المنورة بسجل الحجز، ومراجعة مشــــــــــرف المجمـــــــــوعـة والركــــــــــاب كاونتر السـعودية بمطار القاهرة بـ4 ساعات على الأقل قبل إقلاع الرحلة، تواجد المجموعة بمطار جدة أو المدينة 6 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، لسهولة إنهاء الإجراءات، ويجب على مشـرف المجموعة توزيع بطاقات الصـعود على الركاب طبقاً للاسـم المطبوع على البطاقة، ولن يسمح لأي راكب بالسفر ببطاقة مخالفة للاسم، وعدم إصدار بطاقات صعود الطائرة (بدل فاقد) إلا بعد التأكد من عدم استخدامها وتكرار المقعد، ويتم ذلك عن طريق صالات المغادرة بالمطار، ويجب التأكد من حصـول حاملي تأشيرات الحج على التطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود الشـهادة الصحية حسب الأنظمة والتعليمات.

وقالت الشركة: يجب التأكد من حمل الركاب لجوازات سفر سارية بداخلها تأشيرة حج صالحة بالإضافة إلى تذاكر الركاب مؤكدة الحجز لرحلات العودة، كما يراعى إرفاق بطاقات جوازات الحجاج بالصـفحة المقابلة لتأشيرة الحج وضرورة تعبئتها، ولا يتم قبول راكب حج (GO SHOW) بدون وجود حجز عودة مؤكد، وعلى مشـرف المجموعة التأكد من صـالات الوصول والمغادرة للركاب المسافرين قبل الوصول للمطارات.

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