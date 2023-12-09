"الصحفيين" تُشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات بحضور 4 من أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأدية مهامهم المهنية.

وبحسب بيان، السبت، تعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من الأحد 10 ديسمبر الحالي، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وتهيب النقابة، بالزملاء، تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.

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