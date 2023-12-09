

(مصراوي):

أطلقت شركة جلاكسو سميثكلاين عقارًا جديدًا لعلاج أورام المبيض في مصر بعد موافقة هيئة الدواء المصرية تحت اسم "زيچولا" للمرضى الذين يعانون من المراحل المتقدمة من سرطان المبيض، وقناة فالوب، أو أورام الغشاء البريتونى "الغشاء المبطن للبطن" الذين يستجيبون بشكل كلي أو جزئي بعد الانتهاء من العلاج الكيماوي المحتوي على مادة البلاتين في خط العلاج الأول، كما يستخدم كعلاج للمرضى المعرضين للانتكاسة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق العقار الجديد بحضور عدد كبير من الأطباء المتخصصين في مجال علاج الأورام في مصر والعالم.

من جانبه أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ علاج الأورام كلية طب قصر العيني، أن "زيچولا" هو علاج يمكن تناوله بشكل منفرد عن طريق الفم، يتم استخدامه كعلاج وقائي مستمر بعد انتهاء العلاج الكيميائى كخط دفاع أول أو ثانى وشفاء المريض، وذلك لتجنب انتكاس المرض، مشيرًا إلى ان العلاج الجديد هو مثبط لإنزيمات الجين المسئول عن الإصابة بأورام المبيض "بارب" تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .



وأشارت الدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، إلى أن أورام المبيض تُعد السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان بين النساء في الولايات المتحدة، ومن الأورام الخبيثة التي يتم تشخيصها في مراحل متأخرة وهو ما يؤدي لزيادة نسب الوفيات. موضحة ان عودة المرض تجعل قابليته للشفاء منخفضة خاصة مع تناقص الفترات الزمنية لكل انتكاسة.

وأكدت أن هناك حاجة كبيرة إلى علاجات فعالة لتحسين نتائج الشفاء للمرضى الذين يعانون من أورام المبيض في مراحله المتقدمة، والأكثر عرضة لخطر تطور المرض بعد خط العلاج الأول الكيماوى.

وقال المهندس حسن فهمي، مدير عام شركة "GSK" مصر، أن إطلاق الدواء يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية للشركة لإطلاق العديد من الأدوية و اللقاحات المبتكرة التي ستقدمها الشركة في سوق الدواء المصري، حيث جددت الشركة تركيزها على علاج الأورام في مصر، وبدأت مرحلة جديدة من التزامها تجاه سوق الدواء المصري وأعادة تواجدها في مجال الأورام مع التركيز بشكل أكبر على صحة المرأة من خلال إطلاق عقار "زيچولا".