طوني خليفة يعلن سبب معاناته من الاكتئاب



كتب- مصراوي:

قال الإعلامي طوني خليفة، إنه في فترة طفولته عاش مع حالة مرضية عائلية لوالده ووالدته، موضحا أنهم كانوا يعانون من مرض ما، وخسرهم بسبب وفاتهما.

وأضاف "خليفة"، خلال حوار مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه افتقد والدته ووالده في فترة زمنية قصيرة وتسبب له ذلك في نوع من الصدمة والاكتئاب لفترة ما، إلا أنه أيقن أن الوفاة هي سنة الحياة ولكن لم يكن جاهز لفقدانهما في هذه الفترة.

وأوضح أن والده كان ينتقده دائمًا في حضوره، بينما كان في غيابه فخور به وهو كان أسلوبه دائمًا يتبعه معه، مؤكدًا أنه عاش بداية من فترة طفولته ووالدته مريضة وكانت موجودة دائمًا برعاية خاصة.

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