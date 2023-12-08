طوني خليفة: كان نفسي أعمل عمرة.. وكل الأديان تصب في مكان واحد

(مصراوي):

أكد الإعلامي طوني خليفة، أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله، موضحًا أن الدين هو خيار والهدف من كل الأديان السماوية المعاملة والأخلاق.

وردًا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "قولت قبل كده أنك نفسك تعمل عمرة"، قائلًا:"طبعًا كان نفسي أقوم بالتجربة دي".

وشدد على أنه سأل عن إمكانية أداء العمرة ولكن أكدوا أنه لا يحق له، موضحاً أنه كان يريد أن يخوض مثل هذه التجربة الدينية، وتعمق وقرأ القرآن الكريم ففكر في قيامه بهذه السنة، ويعتبر أن الحديث في الجانب الديني يسبب استفزاز للبعض أو إحراج ودائمًا ما يتجنبه.