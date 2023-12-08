"الأرصاد": أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق الساعات المقبلة

كتب - محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات القادمة من يوم الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، تشهد، أمطار متوسطة مساء اليوم ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 48 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن طقس اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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