إعلان

BBC

الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على الساعات المقبلة

10:00 ص الجمعة 08 ديسمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
  • عرض 6 صورة
    الظواهر الجوية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال اليوم الجمعة، موضحة أنه يسوده طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وذكرت في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 والصغرى 15 وجنوب الوجه البحري 21 و14 والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 22 و13.

وأعلنت أنه قد تسقط أمطار متوسطة في المساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجة الحرارة أمطار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طوني خليفة: لستُ محبوبًا بين زملائي.. وأتمتع بكاريزما جماهيرية
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على الساعات المقبلة