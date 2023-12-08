الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على الساعات المقبلة

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال اليوم الجمعة، موضحة أنه يسوده طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وذكرت في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 والصغرى 15 وجنوب الوجه البحري 21 و14 والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 22 و13.

وأعلنت أنه قد تسقط أمطار متوسطة في المساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.