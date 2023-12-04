محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز المعلومات التبادلي بـ"القناة للكهرباء" -تفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مصنع لدعم السيسي بالانتخابات

كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بديوان عام الشركة، رافقه فيها المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس أحمد الشيمي، وكيل وزارة الطرق ورئيس حي ثالث، وقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

يأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات مع كل أجهزة الدولة والتعاون التام والوثيق لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

واستهل محافظ الإسماعيلية الزيارة بتفقد مركز المعلومات التبادلي مع وزارة الكهرباء؛ والذي يعتبر بديلًا لمركز البيانات الرئيسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويضم مركز البيانات الرئيسي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ والذي يشمل أحدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم كل بيانات وبرامج الشركة الفنية والتجارية والإدارية.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح مفصل وتوضيحي من المهندس محمد غازي، عن الـ"داش بورد" الخاصة بالشركة؛ التي تراقب منظومات التحصيل وعدادات مسبوق الدفع ومعدلات الأداء والخطة ومنظومة العدادات الذكية والمنصة الإلكترونية، وتم عرض خريطة جغرافية تفاعلية لمكونات شبكة الجهد المتوسط؛ بدءاً من محطة المحولات حتى المحولات، مرورًا بمسار الكابلات وكذلك شبكة الجهد المنخفض وأماكن العمارات وصناديق التوزيع وبيانات المواطنين القاطنين بالعمارات.

وطلب محافظ الإسماعيلية نسخة من هذه الخرائط؛ خصوصًا أن الشركة تقوم بعمل خرائط لكل المرافق بالمحافظة.

وأعرب المهندس سامي عرفة أبو وردة، عن سعادته بزيارة محافظ الإسماعيلية؛ مما يؤكد ضرورة تعاون الشركة التام على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الشركة والمحافظة والجهات الأخرى؛ للبدء الفوري في رفع الخرائط اللازمة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية يرافقه رئيس وقيادات الشركة المبنى الجديد الذي يشمل مركز خدمة المستثمرين، وكذلك أحدث مركز طباعة في الجمهورية؛ والذي تتم فيه طباعة كل احتياجات الشركة وكل شركات الكهرباء وكل الجهات الحكومية، وتفقد المكان المخصص لإنشاء مركز إدارة الأزمات، ثم توجه إلى قاعة الاجتماعات، وتم عقد اجتماع موسع أبدى فيه المحافظ إعجابه بالتطوير الذي تشهده الشركة في كل المجالات، والتطور الذي يحدث بالشبكات.

وقال المحافظ إن ما شاهده اليوم من إنجازات كبيرة في الشركة بمثابة فخر لنا جميعاً في ظل التطوير الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي في كل المجالات على مستوى الجمهورية.

واتفق المحافظ ورئيس مجلس الإدارة على أن تقوم ورش الشركة بتصنيع أعمدة الإنارة؛ على أن تكون بمواصفات خاصة ومميزة لمدينة الإسماعيلية.