بعد الأجواء الماطرة.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

الأرصاد: تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى.. وسحب ركامية على هذه المنطقة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وأغلب الأنحاء، وذلك بعد أن شهد شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد خلال ٤٨ ساعة الماضية أجواء ماطرة بامتياز.

وأوضحت الأرصاد: "تنحصر السحب على مناطق من مدن القناه وسيناء قد يصاحبها سقوط أمطار على أماكن محدودة ومتفرقة ولكن أقل حدة عما شاهدنا".