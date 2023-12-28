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BBC

الطقس غدا.. أمطار وتقلبات والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية صباحًا

03:37 م الخميس 28 ديسمبر 2023

طقس

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كتب- أحمد مسعد:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية غدا الجمعة 29 ديسمبر 2023.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم الخميس، من وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا من الساعة 4 حتى الساعة 9 تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة؛ قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

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