الطقس السيئ.. أمطار غزيرة ورعدية على 11 محافظة وتعطيل الدراسة في هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

تتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية على محافظات (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - الشرقية - الإسكندرية - مطروح)، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التي تتعرض لها المحافظات خلال اليوم الخميس والـ 24 ساعة المقبلة.

وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا ظهر اليوم الخميس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات، ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وجميع المناطق بالمحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس الموافق 28/12/2023 بجميع المدارس في 3 محافظات هي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حرصًا على سلامة الطلاب، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأكد تقرير غرفة العمليات بالوزارة أنه في محافظة الدقهلية تعرضت المحافظة لسقوط أمطار متوسطة، كما شهدت مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصة لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة وقد تم على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز ونوابهم كما تتواصل أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكل المناطق حتى يتم رفع تجمعات المياه بالكامل.

وشهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار متوسطة على جميع أنحاء المحافظة، أسفرت عن بعض تجمعات المياه في امتداد شارع محمد علي وأمام منطقة الاستثمار وسور الجيش وكوبري الرسوة، وجار العمل على رفعها.

وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه في محافظة الغربية تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع.

كما يتم التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ، وجارٍ استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافي مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

وأشار تقرير الغرفة إلى أنه في محافظة كفر الشيخ، شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مراكز المحافظة أسفرت عن تجمعات للمياه، وتواصل الوحدات المحلية جهودها في رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المعنية.

ولفت التقرير إلى أن محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية تعرضت لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كل أحياء المحافظات وأسفرت عن تجمعات للمياه وجارٍ العمل على رفعها، كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الثلاث رفع درجة استعدادها في التعامل الفوري وشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت أمس سقوط الأمطار بها، إضافة إلى استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري ومحيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وكلف اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية بها، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة إنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.

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