إعلان

BBC

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

11:16 ص الخميس 28 ديسمبر 2023

الدكتور حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء في نص البرقية: بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم".

حنفي جبالي مجلس النواب الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادي الجديد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: أولوية لدعم مشروعات المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"بإيجابية حالتين".. الصحة تعلن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا في مصر (بيان رسمي)
خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع 70 جنيها مع بداية التعاملات