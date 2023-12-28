رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024.

وجاء في نص البرقية: بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا المولى في علاه أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية، وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا واحة للأمن والأمان، تحت قيادتكم الرشيدة.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "متعكم الله -عز وجل- بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم".