أديب عن فوز الأهلي على سيراميكا: عندهم حظ القرن وهدف عاشور لو اتعاد ١٠٠ مرة مش هيدخل

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامى عمرو أديب على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، اليوم الإثنين، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين، بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر قناة "mbc مصر"، مساء الإثنين: "كالعادة بتفرج على ماتش الأهلي وسيراميكا وفي الدقيقة 95 سجل الأهلي هدف الفوز، الكورة لو اتلعبت مليون مش هتكرر، جول إمام عاشور لو اتعاد ١٠٠ مرة مش هيدخل".

وأضاف: "الأهلي كسب، ده مش نادي القرن ده عندهم حظ القرن، الأهلي خد كل الحظ إلى في القرن، سيراميكا في أوقات كثيرة كان ممكن يغير الماتش، لكن تحس أن هناك شيء ما لازم الأهلي يكسب، أنا اتجننت وحسيت أن جاتلي نقطة".