"القومي للمرأة" يُنفذ ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية"

وزير الكهرباء: حققنا استقرارا في القطاع ونجحنا في تغطية الفجوة بين

كتبت- نور العمروسي:

نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات ورشة العمل الأولى حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة" بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، لتعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني واستهدفت الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارات النقل، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والبترول، والمالية، بحضور كل من السيد المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري والسيد المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

وأشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس إلى دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة و تنميتها و اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.

وتم استعراض مفهوم القرار الإدارى و قضاء الإلغاء وإعادة التعيين في الوظيفة العامة والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء والترقية والندب الإعارة والحلول فى الوظائف العامة.