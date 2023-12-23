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إمام الحرم النبوي يشيد بمسجد مصر ودار القرآن بالعاصمة الإدارية الجديدة

06:48 م السبت 23 ديسمبر 2023

الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أشاد إمام الحرم النبوي الشريف، الشيخ عبدالباري الثبيتي، بمسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش مشاركته في افتتاح المسابقة العالمية ال٣٠ للقرآن الكريم.

وانطلقت صباح السبت، فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قدم إمام الحرم النبوي الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي لصلاة الظهر، حيث أمَّ المصلين والمشاركين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

عبدالباري الثبيتي مسجد مصر العاصمة الإدارية

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